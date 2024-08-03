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تنسيق الجامعات 2024 .. إتاحة تسجيل التقدم لاختبارات القدرات لطلاب مدارس النيل

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القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع  التنسيق الإلكترونى باب التسجيل للتقدم وحجز اختبارات القدرات وذلك بالنسبة لطلاب مدارس النيل، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

• كليات التربية (بنين وبنات).

• كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

• كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

• كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

 أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

 ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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