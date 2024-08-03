زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقي للفلبين الساعة 1:23 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 3 أغسطس 2024، وتبعه أكثر من 20 تابعًا خلال 3 ساعات بقوة تتراوح بين 2 إلى 5.3 درجة.



وأضاف "شراقي"، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: لم يحدث تسونامي، ومن المتوقع ألا تكون هناك خسائرًا كبيرة نظرًا لاستعداد هذه الدول للزلازل، كما حدث زلزال أشد بقوة 7.3 درجة في شيلي 14 يوليو الماضي ولم يسفر عن أضرار أيضًا.

وتابع: على الدول العربية الاحتياط بتنفيذ كود الزلازل ليس بنفس درجة دول المحيط الهادئ ولكن بما يتناسب مع قوة ومدى تكرار الزلازل في كل دولة.



وواصل "شراقي": فى 8 سبتمبر 2023 حدث زلزال المغرب بنفس قوة زلزال اليوم فى الفلبين وراح ضحيته حوالي 3000 شخص، وبلغ عدد الجرحى 56741 شخصا، وتدمير أو تضرر 59674 منزلا، وفي أكتوبر 1992 حدث زلزال في مصر بقوة 5.8 راح ضحيته 561 شخص، واصابة 12392، وتضرر مئات المنازل في 16 محافظة.