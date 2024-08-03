وزير التموين يتفقد عددًا من المشروعات الإنتاجية والمنشآت التموينية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق له، اليوم السبت خلال زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

وتتضمن الزيارة تفقد مصنع تعبئة الغاز بالكيلو 16، وأحد المطاحن بالكيلو 16، ومن المقرر أن تشمل الجولة التفقدية مركز الخدمة المطور بالكيلو 4، وإحدى المخابز البلدية بشارع عالم الروم، والمعرض الدائم اللوجستي لبيع المواد الغذائية التابع للمحافظة.

كما سيتم تفقد المجمع الاستهلاكي دلتا ماركت أمام البنك الأهلي، إلى جانب لقاء مع القيادات التنفيذية والشعبية والغرفة التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، وأحمد عصام، معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

كما حضر اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وقيادات الوزارة، والمهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية تموين مطروح، ومختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.