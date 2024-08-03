فاجعة طريق الواحات.. جثتان و5 مصابين بينهم يابانيان في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي مصريان مصرعهما وأصيب 5 آخرون بينهم شاب وفتاة يحملان الجنسية اليابانية إثر اصطدام سيارة نقل مع أخرى ملاكي بطريق الواحات، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه تحديدًا قبل المناجم بنحو 25 كم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع ملاكي اتجاه الواحات البحرية، مما أسفر عن مصرع مصريين اثنين فيما أصيب 5 آخرون (3 مصريين - 2 يابانيين) تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ويعمل رجال الدفاع المدني على استخراج جثتي مصريين محتجزين داخل إحدى السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة.