جثة سوداني تثير لغزًا في مساكن أبناء الجيزة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن صباح السبت على جثة سوداني بالشارع بمدينة السادس من أكتوبر.

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة بمساكن أبناء الجيزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد أمين رئيس القطاع، وعثر على جثة سوداني الجنسية يرتدي ملابسه وبه كسور متفرقة ونزيف خارجي.

المعاينة بينت أن المتوفى فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق الخامس بالعقار رقم 8 بالحي الـ6، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بفحص الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي.