إصابة شخص بحروق إثر اشتعال النيران بشقة بجوار حي الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحروق إثر اشتعال النيران داخل وحدة سكنية بجوار حي الهرم، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بجوار الحي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 6 أدوار بشارع يوسف عليوة، وتمام الإخماد مع نقل مصاب بحروق إلى مستشفى أم المصريين.