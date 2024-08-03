إنقاذ سكان شقة من خطر النيران بمساكن الدويقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استيقظ أهالي مساكن الدويقة على رائحة دخان أحكمت قبضتها على سماء المنطقة إثر حريق شقة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بالمنطقة الرابعة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الخامس بعقار مكون من 6 أدوار، وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.