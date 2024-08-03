شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الضحايا لـ39550 شهيدا و91280 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 39550 شهيدا، و91280 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، في اليوم الـ302 من الحرب، أسفرت عن استشهاد 31 شهيدا و 62 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.