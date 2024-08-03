بـ 5.5 مليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 65 كجم حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرام، تقدر قيمتها المالية بحوالي 5.500 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسمى شرطة محرم بك وسيدى جابر وبحوزتهما (65 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5.500 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.