1700 عبوة جيل أشعة سونار.. ضبط مالك مصنع مستلزمات طبية بدون تراخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، لإدارته المصنع لإنتاج وتصنيع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح من الجهات المعنية بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص.
وعثر بداخل المصنع على (طن مادة خام "جيل" - 1164 عبوة معجون صابون مركز- 1700 عبوة جيل أشعة سونار- 1.800طن مادة خام لإنتاج المنظفات والجيل- 2 تنك بلاستيك مملوء بالماء - أدوات ومعدات التصنيع- كميات كبيرة من العبوات الفارغة).
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.