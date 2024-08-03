1700 عبوة جيل أشعة سونار.. ضبط مالك مصنع مستلزمات طبية بدون تراخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع مستلزمات طبية "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المرج)، لإدارته المصنع لإنتاج وتصنيع كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر وممارسة مهنة الصيدلة بدون تصريح من الجهات المعنية بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012