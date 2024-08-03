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ضبط 3 أشخاص اختطفوا شاب وأجبروه على تحويل أموال بالإكراه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالمنيا؛ استولوا على مبالغ مالية من آخر لخلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بقيام 3 أشخاص باصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة ملاكي قيادة أحدهم أثناء سيره بدائرة المركز وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة به لرقم هاتف خاص بأحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي كان بحوزته وتركه وفروا هاربين.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلاف بين المجني عليه وأحد المتهمين وفي سبيل ذلك استعان الأخير بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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