ضبط 3 أشخاص اختطفوا شاب وأجبروه على تحويل أموال بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالمنيا؛ استولوا على مبالغ مالية من آخر لخلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بقيام 3 أشخاص باصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة ملاكي قيادة أحدهم أثناء سيره بدائرة المركز وإجباره على تحويل مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة به لرقم هاتف خاص بأحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي كان بحوزته وتركه وفروا هاربين.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلاف بين المجني عليه وأحد المتهمين وفي سبيل ذلك استعان الأخير بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن السيارة المستخدمة في الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.