حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط شخصين ينقبان عن الآثار أسفل منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة القسم)؛ لقيامهم بأعمال الحفر داخل مسكن أحدهما بقصد البحث عن الآثار وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة في الحفر).

عُثر بداخل المسكن على حفرة بعمق 7 أمتار.

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها في أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل مسكن أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.