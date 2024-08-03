8 صور.. وزير الدفاع يشهد اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الثامنة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم) والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة (أرضية - جوية - بحرية) في نسختها الثامنة، ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها الرابعة، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني فى نسختهما الثانية.

كما شملت كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي الثامن لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين، وعدد من رؤساءالجامعات والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء دكتور معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية، والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جميع الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول الأنشطة العلمية البارزة للكلية االفنية العسكرية خلال العام الدراسي 2023/2024، أعقبه إعلان نتائج مسابقة الأنظمة غير المأهولة (أرضية - جوية - بحرية)، ومسابقة الأقمار الصناعية، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وموقف تأهيل أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية (دكتوراه - ماجستير)، وألقاب (أستاذ - أستاذ مساعد)، عن العام الدراسي 2023/2024، وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارسي الدراسات العليا خلال العام التدريبي 2023/2024.

وتفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، المعرض العلمي وشاهد نماذج مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، والنشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس، مشيدًا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات والأنشطة البحثية التي تم عرضها والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكل العلوم الحديثة.

وأكد وزير الدفاع، الدور المهم لمجال البحث العلمي في مواكبة التطور التكنولوجي بكل المجالات بما يحقق الدور الإيجابي الذي يسهم في خدمة وتقدم مصر.

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