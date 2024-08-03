ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تستقر حالة الطقس في أغلب المحافظات خاصة على المناطق الشمالية.

وقالت منار غانم، إن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجتين، حيث تسجل الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة خلال فترة النهار، والمناطق الجنوبية 44 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والذي تصاحبه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار المياه، مما يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتتسبب في الإحساس بارتفاع درجات

وتابعت: نسب الرطوبة تتجاوز 95% في الأماكن الساحلية ومن 80 لـ 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، و60% على المناطق الجنوبية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤثر على الرؤية الأفقية لكنها سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن فرص الأمطار مستمرة على محافظات الجنوب حتى منتصف هذا الأسبوع مع وجود أتربة ورمال مثارة، وتكون فرص الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على محافظات البحر الأحمر والصعيد.

اقرأ أيضًا:

زلزال قوي و20 تابعًا يضربون الفلبين.. وخبير يحذر الدول العربية من عدم تنفيذ هذا الإجراء

باستثمارات 100 مليون دولار.. مدبولي يتفقد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط

انفراجة بالإيجار القديم.. قانون البناء الموحد قد ينهي الأزمة