بعد ارتفاع السولار.. موعد تطبيق تعديل تكلفة تصنيع الخبز المدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقَ سعر تكلفة رغيف الخبز بدايةً من يوم الخميس الماضي، بناء على التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٤ للمخابز، بشأن تكلفة الخبز المدعم للمخابز البلدية، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وتضمن القرار تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعَين (العام والخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (١٥٩٥) لسنة ٢٠٢٤م، والمتضمن تحديد أسعار تداول المواد البترولية؛ ومنها السولار، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود في عملية التصنيع والإنتاج؛ لتصبح على النحو التالي:

نص القرار على أن يشمل إجمالي تكلفة التصنيع ما يسدده المواطن (۲۰) قرشًا للرغيف، بالإضافة إلى قيمة تأمينات عمال، ونوع الوقود المستخدم، وتكلفة التصنيع بعد خصم الفوارة، وإجمالي تكلفة تسليم الرغيف، وما يسدده المواطن عن الرغيف.

وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعَين (العام والخاص)، بالإضافة إلى سداد وتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع (الخاص) فقط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز الخاصة بكل مخبز بلدي.

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كل أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية أنه بالنسبة إلى التكلفة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/8/2024، بموجب التوجيه الوزاري، ستكون كالتالي:

أولًا: ماو سولار طري، يأخذ 39 جنيهًا، على كل شيكارة 50 كجم من البنك أو 173 قرشًا على كل رغيف مبيعات + 20 قرشًا من المواطن، وهذا الحساب يتم إيداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثانيًا: ماو الملدن السولار، يأخذ 54 جنيهًا من البنك على كل شيكارة دقيق 50 كجم أو 128.50 قرشًا على كل رغيف ينتج، وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثًا: حساب مجر سولار، يأخذ 28.25 جنيهًا على الشيكارة 50 كجم من البنك أو 147.50 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرشًا من المواطن. وهذا الحساب سيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

رابعًا: ماو غاز طري يأخذ 20 قرشًا من المواطن، ويورد على كل شوال 50 كجم أو 128.50 قرش، للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات.

خامسًا: ماو ملدن غاز طبيعي، يأخذ 20 قرشًا من المواطن، ويتم توريد 18.48 على كل شيكارة دقيق، 50 كجم أو 128.50 قرش، عند كل رغيف ينتج، وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

سادسًا: مجر غاز طبيعي، يأخذ 20 قرشًا من المواطن، ويتم توريد 25 جنيهًا على كل شيكارة 50 كجم أو 138.50 قرش، على كل رغيف مبيعات.