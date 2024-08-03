صورة رسمية.. تغيير موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفواتير الاستهلاك الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن تأجيل تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بالزيادة المرتقبة لمدة شهر كامل.

جاء ذلك بحسب ما نشره الجهاز عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، والذي تضمن تعديل مواعيد العمل بتعريفة الكهرباء الحالية حتى 31 يوليو المنتهي.

وكانت تعريفة أسعار شرائح بيع الكهرباء لمختلف الاستخدامات محددة بالتطبيق بداية من 1 يناير 2024 وحتى 30 يونيو 2024، ولكن تم تعديلها لتصبح من 1 يناير 2024 وحتى 31 يوليو 2024.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو الجاري، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها 3 مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية..

تزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بضرورة دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

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