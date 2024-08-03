شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: هدف الزيارات الميدانية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أى مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته اليوم للإسكندرية تفقد خلالها عددا من المصانع، موضحا أن هدف الزيارات الميدانية هو دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل المشكلات التى تواجهها واتخاذ القرارات الفورية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع أليكس للملابس الجاهزة، كما تفقد مصنع للمفروشات المنزلية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية، ورافقه خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإسكندرية، بتفقد مصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين ( فتحي محمود)، وكان في استقباله ورافقه المهندس سيد فتحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن الشركة تعد أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين بالشرق الأوسط، باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، مضيفا أنه تم إنشاء الشركة بطاقة إنتاجية يومية 3 أطنان يوميا إلى أن وصلت إلى 80 طنا يوميا، بطاقة إجمالية 30000 طن سنويا، بما يعادل 85 مليون قطعة سنويا، مما جعله أكبر مصنع في أفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.