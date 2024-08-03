شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد حقول الإرشاد لنظم الرى الحديث بالطاقة الشمسية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بعض الحقول الإرشادية التي تروى بأساليب الرى الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية فى محافظة البحيرة.

وقال فاروق أن الدولة تشجع استخدام التطبيقات الحديثة والطرق المبتكرة لإدارة المياه ونظم الرى الحديث والطاقة الشمسية من أجل ترشيد المياه وتحقيق إنتاجية عالية.



حيث قامت بإنشاء 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي لنظم الري الحديث الموفرة للمياه مع ووحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع وكالة الألمانية للتعاون الدولى (giz) حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 2 موقع بمساحة 22 فدان بمحافظة البحيرة و 19 فدان بمحافظة الدقهلية وجارى اتخاذ الاجراءات لتنفيذ عدد 3 حقول ارشادية تعليمية اخرى بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية.

والتقى فاروق ببعض المزراعين واستمع إلى مشكلاتهم والتي تتلخص معظمها في نقص الاسمدة حيث أكد لهم قرب انتهاء الازمة ووجه الالتزام بالتوزيع العادل لحين انتهاء الازمة تماما ،كما طالب المزارعين بسرعة استخراج أو تجديد كارت الفلاح حتى يتسنى لهم صرف الاسمدة بدون عقبات مؤكدا أنه لن يتم صرفها بدون الكارت منعا للتلاعب وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

