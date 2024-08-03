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أحدهم سوداني.. 3 مصابين في تصادم سيارتين بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص بينهم سوداني في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنفق حازم حسن.

الخدمات المرورية انتقلت إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي اتجاه ميدان الرماية مما أسفر عن سقوط 3 مصابين أحدهم سوداني الجنسية.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وجنب ونش مرور حطام الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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