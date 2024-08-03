غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1637 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير ضبط 31 ألفا و86 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11099 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة موقف عشوائي، و1637 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة دراجة نارية، 5 مخالفات شروط التراخيص، 1584 مخالفة السير بدون تراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.