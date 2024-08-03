شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل أونلاين.. 8 دورات تدريبية مجانية بوحدات التدريب المتنقلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على 8 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، بمراكز التدريب المهنى بمحرم بك، شرق، والهانوفيل، والحضرة، ووحدة التدريب المتنقلة، وذلك على مهن:

1- التبريد والتكييف.

2- الحاسب الآلي.

3- ميكانيكا السيارات.

4- التفصيل والخياطة.

5- صناعة الستائر والمفروشات.

6- كوافير حريمي.

7- مهنة كهرباء التركيبات.

8- صيانة المحمول.

وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى المحافظات ، فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2024 / 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، ومن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب: مكافآت لأوائل الخريجين ، وزى تدريبي خاص لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المعتمدة ..

وقد بدأت مديرية العمل بالأسكندرية، فى قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف ، والحاسب الآلي وميكانيكا سيارات والتفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى بمحرم بك وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه : خلف ابو راوية ، بالإضافة إلى مهنة الستائر والمفروشات و كوافير حريمي بمركز تدريب الحضرة وعنوانه : شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، ومهنة كهرباء تركيبات ، والخياطة والتفصيل بمركز تدريب مهني شرق وعنوانه شارع وينجت بجوار الرعاية ، وايضاً مهنة صيانة المحمول بالعربية المتنقلة ببشائر الخير بغيط العنب ..

يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ، وذلك للحصول على البرامج التدريبية المجانية المتاحة ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، و 2 صورة شخصية ، على ان يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه .