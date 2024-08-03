شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الزراعة يفاجئ جمعية فرهاش بالبحيرة ويقرر إقالة الطاقم الإداري بها والان مع تفاصيل الخبر

‎فاجئ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جمعية فرهاش، التابعة لمراقبة شمال البحيرة، بزيارة مفاجئة، للوقوف على عدد من المشكلات والشكاوى، الواردة له من عدد من مزارعي المنطقة.

‎وتفقد فاروق الجمعية، والتقى مزارعيها، والمتضررين من غيلب دور الجمعية، وعدم وجود أي خدمات تقدمها الجمعية لهم، وعدم صرف الاسمدة، او اي من مستلزمات الانتاج، والتقاوي، والمبيدات، ووسائل المكافحة، إضافة إلى غياب الدور الارشادي، والتواصل مع المزارعين، فضلا عن مشكلات في الري، مما أدى الى تأثر الزراعات بها.

‎وقرر وزير الزراعة، بعد فحص الشكاوى على ارض الواقع ‎اقالة مدير الجمعية، ومعاونيه من الطاقم الإداري بالكامل، وكلف رئيس الجمعية العامة للاراضي المستصلحة، بتكليف فريق إداري، من ذو الكفاءة، والأمانة، مشددا على سرعة حل كافة المشاكل التي تواجه المنتفعين بها، على الفور.

‎وشدد فاروق، على ضرورة الإهتمام بالمزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج المشكلات التي تواجههم، والنزول الى الحقول، وتفقد الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، لافتا الى ان الوزارة ستتلقى اي شكاوى خاصة بالمزارعين والمربين من خلال غرف العمل وفرق المتابعة، والخطوط الساخنة، وحلها على الفور.

‎وأشار الوزير، الى انه لن يتم التهاون مع اي من الشكاوى، او المشكلات التي ترد بخصوص المزارعين، وتحول دون حصولهم على الدعم المقرر لهم، وانه سيتم التعامل بشدة مع المقصرين، في حق الفلاحين.

‎وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قام صباح اليوم، بزيارة تفقدية الى محافظة البحيرة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية بها، يرافقه الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة، كما عقد عدد من اللقاءات بالمزارعين في المحافظة، والجمعيات الزراعية بها.

