حدث في 8 ساعات| بشرى للأهالي من التموين.. وإعلان نتيجة الثانوية العامة بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تكذيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد تأجيلها.. ننشر موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحصيل الفواتير الجديدة

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.

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وزير العمل لـ"الخليج 365": نسعى للانتهاء من قانون العمل الجديد خلال هذه المدة

قال محمد جبران، وزير العمل: لقد أرسلنا قانون العمل لجميع الوزارات المعنية؛ وذلك من أجل جمع ملاحظاتهم والعمل بشكل صحيح، ومن ثم بدء جلسات مناقشة القانون بمجلس النواب للانتهاء من القانون.

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اعتماد قائمة الأوائل أولًا.. مصادر: جار مراجعة نتيجة الثانوية العامة والإعلان في هذا الموعد

أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترول انتهى رسميًا من أعمال التصحيح لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

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رد رسمي.. الحكومة تكشف حقيقة اعتزامها بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.

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صورة رسمية.. تغيير موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفواتير الاستهلاك الشهرية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن تأجيل تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بالزيادة المرتقبة لمدة شهر كامل.

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صادرات بـ 11 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الأوروبية- المصرية للصناعات الدوائية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة "الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية" الخاصة بإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية البشرية والمكملات الغذائية، خلال جولته الموسعة، اليوم السبت، بالإسكندرية، وتفقده عددًا من مصانع المنطقة الحرة الخاصة بالمدينة.

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بعد ارتفاع السولار.. موعد تطبيق تعديل تكلفة تصنيع الخبز المدعم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقَ سعر تكلفة رغيف الخبز بدايةً من يوم الخميس الماضي، بناء على التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٤ للمخابز، بشأن تكلفة الخبز المدعم للمخابز البلدية، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

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صورة من منزل الكينج.. مصطفى بكري يكشف بشرى لجمهور محمد منير

أعلن الإعلامي مصطفى بكرى، عن تفاصيل زيارته إلى الفنان محمد منير في منزله.

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تحقيق ولجنة لنواقص الأدوية.. نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيي زايد آل نهيان ومدينة نصر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، مستشفى زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير؛ بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات تواجه المواطنين وحلها.

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توجيه وزاري عاجل.. بشرى من التموين للمواطنين بشأن استخراج بطاقات الدعم

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته محافظة مطروح، أنه سيتم تسريع استخراج بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف التموينية للمواطنين خلال يومين بحد أقصى.

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إخلاء كامل.. أول تحرك من الصحة بشأن حريق مستشفى السادات بالمنوفية (صور)

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع واقعة اندلاع حريق صباح اليوم السبت، في مخزن مستلزمات داخل مستشفى السادات بالمنوفية، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

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بها أقدم طاحونة بالعالم.. مدبولي يتفقد تطوير منطقة المنتزه وتحويلها لوجهة سياحية عالمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمشروع تطوير حدائق المنتزه، عدد من مكونات المشروع، برفقة اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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