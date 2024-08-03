ساكن حب يوسع على نفسه فتسبب في كارثة.. سبب انهيار عقار الساحل ووفاة وإصابة 8 أشخاص



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، سبب انهيار عقار الساحل المنهار اليوم السبت والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

وقالت المحافظة، في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار العقار جاء نتيجة قيام ساكن بالطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

وأضافت محافظة القاهرة، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة.

وأعلنت محافظة القاهرة، وفاة شخص، واستخراج 7 مصابين من تحت أنقاض عقار الساحل المنهار اليوم السبت، حيث تم نقلهم إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة، أعمال البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار رقم 10 حارة الزهيري من شارع جد المولى بحي الساحل، والمكون من أرضي و4 طوابق.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.