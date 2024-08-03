جثة الأوسطي.. كشف لغز قتل شاب وخطيبته لزميله في العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقدم سائق بمساعدة خطيبته وحماته على قتل زميله في العمل لسرقة سيارة ميكروباص يملكها الأخير.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بجوار الطريق الدئري الأوسطي بدائرة القسم وبها آثار سحجات.

وبسؤال شقيقه عامل - مقيم بذات العنوان قرر بخروج المجني عليه من منزله بالميكروباص قيادته ولم يقم بتحرير محضر بغيابه، وفي وقت لاحق تم العثور على الميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجني عليه.

اتفق المتهم مع خطيبته ووالدتها، مقيمتين بدائرة مركز شرطة أوسيم "تم ضبطهما" على ارتكاب الواقعة وإخفاء الميكروباص وتغيير معالمه إلا أنهم لم يقوموا بذلك وتركوه بمحل العثور عليه، وبمواجهة المذكورتين أقرتا بما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.