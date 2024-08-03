انتشال جثتين.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الساحل المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

انتشلت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، مساء اليوم السبت، جثتان من أسفل أنقاض عقار الساحل المنهار بمنطقة روض الفرج.

وارتفع عدد ضحايا انهيار العقار إلى 3 حتى الآن وما زال البحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة موقع انهيار عقار الساحل، مساء اليوم السبت.

وتابع المسؤولان عملية انتشال واستخراج الضحايا من أسفل الأنقاض، موجهين بتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين.

انتشلت قوات الدفاع المدني بالقاهرة، أول جثة من أسفل الأنقاض بعقار الساحل المنهار في منطقة روض الفرج.

وكانت أنقذت سيدة خمسينية تدعى "سحر" وفتاة عشرينية نقلتهما الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة انهيار عقار بالساحل شمال القاهرة، مساء اليوم السبت.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وتشكيل لجنة من الإسكان لبيان صدور قرارات إزالة أو ترميم للعقار المنهار، كما استعلمت عن حالة المصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وتسبب العقار المنهار في تصدع جزئي لعقارين مجاورين.