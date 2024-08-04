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وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لحفظ وتخزين الطعام.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 03 أغسطس 2024 10:38 م

كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك 5  خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه من خلال اتباع التعليمات التالية :-

- لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين

- قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)

- قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم

- لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة

- تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)


انفوجراف

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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