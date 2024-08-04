شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لحفظ وتخزين الطعام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك 5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه من خلال اتباع التعليمات التالية :-

- لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين

- قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)

- قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم

- لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة

- تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)