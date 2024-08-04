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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف خطوات مهمة لحفظ وتخزين الطعام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 03 أغسطس 2024 10:38 م
كشفت وزارة الصحة فى انفوجراف نشرته اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك 5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه من خلال اتباع التعليمات التالية :-
- لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين
- قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)
- قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم
- لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
- تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)
انفوجراف
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