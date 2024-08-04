شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السنغال يشيد بالنهضة التى حققتها مصر فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو بالنهضة التى حققتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، مع رئيس الوزراء السنغالى، بمشاركة وفد من رجال الأعمال المصريين.

وأشار رئيس وزراء السنغال، خلال اللقاء، إلى متابعته مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشاريع العملاقة التى تم تنفيذها مؤخراً فى مصر، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مدن صناعية جديدة، وتحديث وتطوير قطاعى النقل البرى والبحرى.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أن سونكو أعرب عن ترحيبه بمساهمة الشركات المصرية فى بناء بلاده، وفقاً لـ "رؤية السنغال 2050" التى تستهدف تحقيق التنمية وخلق فرص عمل، اعتمادا على ثروات البلاد الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى.

وتناول اللقاء المشاريع التى يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص المصرى لدعم جهود السنغال فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.