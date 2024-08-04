7 ساعات بحث في انهيار عقار الساحل.. ما سر الكارثة؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

دون سابق إنذار، فوجئ سكان العقار 28 المكون من 5 طوابق بشارع الشهيد صلاح حنفي بالساحل بانهياره؛ بعضهم تمكن من الفرار وآخرون داهمهم الأنقاض، لتصل الحصيلة الأولية إلى 3 وفيات على الأقل وإنقاذ 6 آخرين.

وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ناجين أو ضحايا، فيما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا لتسهيل مهمة عمليات البحث والإنقاذ.

أمر محافظ القاهرة بإخلاء العقارات المجاورة، كما وجه بتقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المجاورة لبيان صدور قرار بإزالتها من عدمه.

إليكم تغطية خاصة من "الخليج 365" حول انهيار عقار الساحل:

انهيار منزل الساحل.. مصدر يكشف الحالة الصحية لـ أولى الضحايا

اللقطات الأولى من انهيار عقار الساحل

3 قرارات من النيابة في انهيار عقار الساحل

بالصور.. انتشال أول جثة من أسفل عقار الساحل المنهار

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع انهيار عقار الساحل

محافظ القاهرة يقرر إخلاء العقارات المجاورة

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انهيار منزل الساحل.. مصدر يكشف حصيلة وأسماء الضحايا وحالة الناجين

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