حدث ليلًا| سبب انهيار عقار الساحل.. وتوجيهات مهمة من التموين بشأن رغيف العيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

ساكن حب يوسع على نفسه فتسبب في كارثة.. سبب انهيار عقار الساحل ووفاة وإصابة 9 أشخاص

كشفت محافظة القاهرة، سبب انهيار عقار الساحل المنهار اليوم السبت والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

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اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون اليوم السبت، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

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توجيهات مهمة من وزير التموين بشأن رغيف العيش وأسعار السلع

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير وجّه بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وبين الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار.

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صور ترصد إزالة الجيزة 3 عقارات آيلة للسقوط داهمة الخطورة بهذه المنطقة

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، السبت، أنه تم البدء في إزالة عدد 3 عقارات بكورنيش النيل بحي إمبابة مع تنفيذ جميع إجراءات السلامة خلال أعمال الإزالة؛ حفاظًا على العقارات المجاورة وسلامة المواطنين.

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الصحة تكشف موعد استئناف العمل بمستشفى السادات بعد اندلاع حريق بها

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حريق مستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، الذي وقع اليوم.

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أمطار تصل لـ"سيول" بهذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس غدا الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 4 أغسطس 2024، وكذلك الظواهر الجوية المتوقعة.

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