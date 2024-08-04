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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/8/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 04 أغسطس 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:39  ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء  9:13

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:21 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:33
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد  صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:10  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة  العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 8:54 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47  ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:53


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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