شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/8/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 04 أغسطس 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 1:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:47 م
موعد صلاة العشاء 9:13
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:45
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:33
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:33
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:32 م
وقت صلاة العشاء 8:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:53
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