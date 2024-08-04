شكرا لقرائتكم خبر عن ‎10 نصائح مهمة من وقاية النباتات لمطبقى المبيدات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:00 ص

تُساهم التوصيات والإرشادات الفنية الحديثة لمعهد بحوث وقاية النباتات في دعم العاملين بالمجال الزراعي لتنفيذ ممارسات آمنة وفعالة لاستخدام المبيدات وآلات الرش، مما يساهم في حماية الصحة العامة والبيئة وضمان نتائج مكافحة فعالة للآفات ويعزز الجهود المبذولة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وتقليل الخسائر الزراعية وحماية المحاصيل.



وفى التقرير التالى نتعرف على توصيات معهد وقاية النباتات لمطبقي المبيدات:



1- ارتداء الملابس الواقية كاملة لحماية مطبق المبيد من أي تلوث .

2- السير عموديا على اتجاه الرياح أثناء الرش بخطوات منتظمة وسرعة 40 خطوة في الدقيقة وذلك في حالة الرشاشات الظهرية.

3- الرش عند وقت الغروب وعدم الرش وقت الظهيرة أو أثناء الحرارة المرتفعة ويوقف الرش عند أكثر من 30 درجة مئوية .

4- عدم الرش أثناء هبوب الرياح الشديدة لمنع انجراف المبيد وعدم التدخين أو الأكل أو الشرب أثناء الرش.

5- حظر اصطحاب الأطفال عند إجراء عملية المكافحة والرش حرصاً على سلامتهم .

6- وضع علامات إرشادية على حدود المنطقة المعاملة بالمبيدات لتحديد وإبراز المناطق التي تم معاملتها بالمبيدات .

7- التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وعدم تركها بالحقل .

8- عدم دخول المنطقة المعاملة بالمبيدات قبل الفترة المسموح بها والمدونة على البطاقة الاستدلالية للمبيد المستخدم.

9- عدم سكب متبقي محلول الرش في مجاري المياه أو على التربة وإجراء شطف لآلة الرش بعد عملية الرش وتخزينها جيدا.

10- نزع الملابس الواقية بالترتيب عكس عملية الارتداء وغسلها ووضعها في المكان المخصص لها.



