فرقة الأنفوشي تُحيي حفلاً متفردا في مهرجان العلمين الجديدة.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستعد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية لإحياء حفل فني مميز على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية، اليوم الأحد، وذلك ضمن برنامج عروض الأسبوع الرابع من المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والإيقاعية ،حيث يشهد الحفل مجموعة من السولوهات على آلة الطبلة لكل من: أيهم طوسون، أحمد حجازي، هدير السيد، لانا محمد، فاطمة بشير، بلال منصور، علي عصام، رمضان عادل، سما كمال.

كما ستقدم الفرقة مجموعة الأغاني الجماعية منها : "جانا الهوا"، "اتفرج علي الحلاوة، بهية، سلم علي"، بالإضافة إلى مجموعة من السولوهات الغنائية الفردية التي سيقدمها نخبة متميزة من المطربين والمطربات، ومنهم: ياسمين صبحي، زياد نجيب، محمد صبحي، علا عطيان، رؤية الكعكي، عمرو عادل.

يُذكر أن حفل فرقة الأنفوشي يأتي في إطار حرص مهرجان العلمين الجديدة على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تلبي أذواق مختلف شرائح الجمهور.