انطلاق فعاليات ملتقى فنون الطفل الأول بالعاصمة الإدارية.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستضيف الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الدورة الأولي من ملتقي العاصمة لفنون الطفل، والذي ينطلق في تمام العاشرة صباح غدا الاثنين، ويعتبر أول نشاط ثقافي موجه للعاملين فى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ولأبنائهم بشكل مباشر.

تقام الفعاليات فى الحديقة المشتركة لوزارات الثقافة السياحة والآثار والطيران المدني والاتصالات.

تضم فعاليات الملتقى، المتاحة بشكل مجاني، معرض للكتاب، وورش فنية وتراثية، وعروض الأراجوز ومسرح القفاز، بالإضافة إلى مشاركة فرق فنية للطفل، وعروض أفلام، وفنون شعبية واستعراضية.

وتقام على هامش الملتقى جلسات تعريفية بالأنشطة التي تقدمها هيئات وقطاعات وزارة الثقافة مثل مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية ومدارس أكاديمية الفنون وقصور الثقافة وغيرها من الجهات التابعة للوزارة

حيث يشمل برنامج الفعاليات، عروض فنية تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لفرق الاراجوز المصري وفريق أجيال للعرائس وعروض تراثية وفلكلورية، ومعرض للكتاب يضم اصدارات الهيئة و عدد من ورش العمل المخصصة للأطفال .

كما يشارك المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بمعرض للكتب المتميزة من إصدارات المجلس إلى جانب مشاركة المركز القومي لثقافة الطفل بعروض لفرقة "بنات وبس" وعروض لعرائس الماريونت ومختارات من معارض مصر فى عيون أطفال العالم.

فيما يشارك قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بعدد من الورشالفنية للأطفال في الرسم والصلصال والتدوير والجلود، إلى جانب تقديم بعض نماذج الفنون التراثية ومعرض للحرف البيئية لتعريف الأطفال بها .

كما تتضمن فعاليات الملتقى عروضًا سينمائية للأطفال يقدمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر من بينها فيلم " الدليل" إخراج نسرين عز الدين، و"زمبلك" إخراج محمد ربيع، و"عبر" إخراج هاله طارق، و"شقاوة سمسم" إخراج الشحري، و"واحد وخمسة" إخراج نصحي اسكندر، و"ابو العريف" إخراج دكتور احمد الميتيني، و"هيبو" إخراج زينب مصطفي، و"نفسي اطير" إخراج أسامه ابو زيد، إلى جانب عرض مجموعه من أفلام الكرتون الصينية المقدمة من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور احمد بهي الدين معرضًا لكتاب الطفل بأسعار متميزة للزائرين.

وتشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت بعدد كبير من الفعاليات من بينها ورش فنية متنوعه للحكي والرسم والتلوين وعمل المجسمات والأشكال بالصلصال والفوم باستخدام خامات البيئة، والألعاب الورقية الملونة، والألعاب بقماش الجوخ، إلى جانب عروض للعرائس عن الأخوات والانتماء للوطن، وأغاني للأطفال، ومعرض فني يتضمن صور للعاصمة الإدارية بعيون الأطفال.

فيما لفت السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة إلى أن مكتبات مصر العامة ستشارك، بمكتبتين متنقلتين يتم توفيرهما فى الموقع خلال فترة الملتقي إلى جانب تقديم عروض فنية لفرق السمسمية وأطفال مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، والأنامل الصغيرة التابعة لمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

ولمحبي فنون السيرك يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عدد من العروض الفنية المتنوعة على مدار اليوم .

وتنظم الدورة الأولى لملتقى العاصمة لفنون الطفل في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف مشاركة العاملين فى الحي الحكومي وأبنائهم فى فعالياتها المختلفة، لتكون بمثابة رحلة تثقيفية للأبناء للتعرف على العاصمة الجديدة وتسليط الضوء على ما تم فيها من منجز حضاري معاصر، إلى جانب تقديم خدمة مجتمعية تهدف لربط العاملين بالعاصمة، على أن ينظم الملتقي المقبل فى ساحة دار الأوبرا بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافي وبعد ذلك تبادًليا بين الموقعين