عباس شراقي يكشف عن طرق زيادة حصة مصر من المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن أمطار أسوان أو السودان لاتضيف شيئًا يذكر لإيراد النيل الذي يأتي من مصدرين رئيسين الأول إثيوبيا 85% والثاني منطقة بحيرة فيكتوريا 15%، ولاتساهم السودان أو جنوب السودان أو مصر في ايراد نهر النيل السنوي.

وأوضح شراقي خلال بوست نشره على صحته الشخصية على "فيسبوك"، أن ما يهطل من أمطار لايضيف شيئًا يذكر للنيل، مصر أمطارها قليلة للغاية فهي الدولة الأولى عالميًا في قلة الأمطار، وما يهطل أحيانا على هيئة سيول فهي نادرة وغير منتظمة.

وتابع "شراقي"، قائلا: بالنسبة لجنوب السودان أمطارها أكثر من إثيوبيا في حوض النيل حوالي 800 مليار م3 حيث أنها غزيرة وتكون مستنقعات من أكبر مستنقعات العالم لعدم وجود أنهار تنقل المياه، مشيرًا إلى أن أهم مشكلات جنوب السودان هي الوفرة الغزيرة للمياه عكس مصر تمامًا التي تحتوي على أنهار كثيرة ولكنها بدون مياه تسمى أودية أو مخرات سيول.

وبالنسبة للسودان أمطار تصل إلى أكثر من 200 مليار م3 ولكن بعضها بعيد عن حوض نهر النيل وماهو قريب لاتتحمله الأنهار فى السودان خاصة النيل الأبيض ذو العمق المتواضع حالى 4 متر، ومخرات السيول والأنهار الجانبية مثل دندر والرهد بأعماق أيضا قليلة والتواءات كثيرة مما يفقد معظم المياه.

وأشار إلى أن مستقبل مصر المائى لزيادة الحصة السنوية تكمن فى الاستفادة من الفواقد فى جنوب السودان بانشاء أنهار صناعية مثل قناة جونجلى التى لم تسكتمل بعد، وكذلك تطوير بعض الأنهار داخل السودان.