ما علاقتهما ببعضهما؟.. 25 صورة ترصد محور عمرو بن العاص والمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة على قدم وساق، حيث يُعد أحد أهم المحاور المرورية الرابطة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم.

وتُعد أحد أهم أهداف المحور، الربط مع الطريق الدائري الجنوبي، ومحور المريوطية، وكذا الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، وشارع الهرم، وشارع المنشية، ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل.

ويوازى محور عمرو بن العاص، محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار خطة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة واختصار زمن الرحلات، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.

وفي نفس الإطار، يقع محور المريوطية على الطريق الدائرى بطول 6 كم، ويعد شريانًا استراتيجيًا لربط محافظات القاهرة الكبرى مع محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

ويبلغ طول القطاع الأول من محور المريوطية حوالى 3 كم، حيث يبدأ المحور من مطالع و منازل المحور مع القوس الشرقى من الطريق الدائرى.

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