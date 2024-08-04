شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تدفع الحرباء لتغيير لونها.. وكيل كلية الطب البيطرى بعين شمس يوضح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتورعاطف محمد كامل، وكيل كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس، خبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية بـاليونسكو، إن الحرباء المصرية فصيلة من السحالي تتفرع إلى حوالي 100 نوع، تعيش معظمها في الغابات بأفريقيا، ويعيش عدد ضئيل منها أيضا في الجزيرة العربية، وجنوب آسيا، وفي جنوب إسبانيا.

وأضاف كامل، تعيش الحرباء الشائعة فى مصر -مثل معظم الحرابي- على الأشجار و تقضي فيها معظم وقتها، ولا تنزل إلى الأرض إلا نادرًا، إما للبحث عن غذائها من الحشرات والكائنات الصغيرة، أو لوضع بيضها في موسم التكاثر، أو للانتقال من شجرة لأخرى، لافتا إلى أن الحرباء هى حيوان بيوض من الزواحف، تتواجد فى كل أنحاء العالم تقريبا، وتعيش فى الشقوق، مشيرا إلى أن الحرباء حيوان مفترس يستطيع تقريبا أكل أي شي يمكن أن يدخل فمه، من الحشرات إلى الزواحف إلى القوارض الصغيرة.

أما عن أسباب تغير لون الحرباء، فقال أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها:

1. التمويه: عندما تستخدم الحرباء لونها كشكل من أشكال التمويه، فإنها عادة ما تكون خضراء أو بنية اللون لتندمج مع أي طرف من الأشجار يجلسون عليه، لتجنب أن يراها المفترسون .

2. التعبير عن الحالة المزاجية: أحد الأسباب الرئيسية لتغيير لون الحرباء هو التعبير عن مزاجها، على سبيل المثال، تميل الحرباء ذات اللون الطبيعي الأخضر أو البني إلى أن تكون في حالة استرخاء، ومن هنا تأتي الحاجة إليها للاندماج في محيطها. إذا لم يشعروا بالعدوانية بشكل خاص، فهم يحاولون ببساطة الاسترخاء ويرغبون في الشعور بالهدوء.

3. الشعور بالعدوانية: إذا تغير لون الحرباء الخاص بك بسرعة كبيرة من لونها الطبيعي إلى لون أكثر إشراقًا مثل الأزرق أو الأحمر أو الأصفر أو حتى الأخضر الأكثر حيوية، فمن المحتمل أن تكون علامة على أنه يشعر بالعدوانية، وتحدث هذه التغييرات السريعة في اللون غالبًا مع ذكور الحرباء نتيجة لمحاولة الدفاع عن أراضيهم من الحيوانات الأخرى آخر أو أي شيء آخر يعتبرونه تهديدًا.

4. الغضب: قد يتحول لون الحرباء أيضًا إلى اللون الأحمر الفاتح إذا كانت متحمسًة أو غاضبًة، تدل الألوان الداكنة التي يمكن أن تظهر باللون الأسود تقريبًا على أنها مريضة أو متوترة.

5. طقوس تزاوج: تتغير أحيانا الحرباء إلى ألوان أكثر إشراقا للإشارة إلى رغبتها في التزاوج، يمكن أن يعتمد اللون الدقيق الذى يتحولون إليه على الأنواع، ولكن عادة ما يكون اللون أحمر أو أزرق أو أصفر، خاصة في مناطق معينة من أجسامهم، كمحاولة للتميز عن الإناث.

6. تنظيم درجة حرارة الجسم: هناك نظرية علمية أخرى ظهرت مؤخرًا تقول إن الحرباء قد تغير لونها أيضًا كطريقة لتنظيم درجة حرارة أجسامها.