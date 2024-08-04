شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن السبب فى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.