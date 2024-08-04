شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نستهدف جذب الطلاب المصريين والوافدين للالتحاق بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للجامعات والمنح والتدريب EDUGATE، والذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الجامعة على التعريف بالتخصصات والبرامج الدراسية المميزة بالكليات.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة في المعرض تستهدف جذب الطلاب المصريين والوافدين للالتحاق بكلياتها، والتعريف بنظام الدراسة ببرامجها المميزة والتي تواكب أحدث النظم التعليمية وتتوافق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة أصبح لديها فرع دولي يضم برامج دراسية بالشراكة مع جامعات أجنبية مرموقة ويضم العام الدراسي الجديد أكثر من 50 برنامجا دراسيا في مختلف التخصصات.

كما أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الجامعة تتضمن عدة فعاليات، منها تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الدراسية، وتنظيم العديد من المحاضرات والندوات التعريفية، بالإضافة إلى استعراض مرافق الجامعة البحثية والخدمية وكيفية الاستفادة منها، والتعريف بالخدمات التي يتم تقديمها للطلاب بالمجان مثل الرعاية الطبية، والأنشطة الرياضية والثقافية، والدعم النفسي.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة لمواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية، وعقد اتفاقيات درجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية وعالمية مرموقة، بالإضافة إلى التوسع في برامج التخصصات الحديثة والبينية بما يلبي احتياجات كافة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل العالمية بدرجة كبيرة من الكفاءة والتميز.