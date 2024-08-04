شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم مؤتمر مركز الدراسات اللاهوتية بوسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة، المؤتمر السنوي له بعنوان "سَلِمْ الوَدِيْعَةُ".

وأقيم المؤتمر في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا بباب اللوق، بالقاهرة وحضره أكثر من 300 من الدارسين بالمركز، وحاضر فيه من أحبار الكنيسة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، كما حاضر فيه القمص مكاري القمص تادرس، والقس بيشوي حلمي.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها:

- كيف نقرأ الأباء

- مرجعية الآباء

- المجامع المسكونية كمصدر للتعليم

نيقيه، أفسس، القسطنطينية.

- الليتورجيا كمصدر للتعليم.

- التقليد المقدس، مصداقية الوحى المقدس.

وفي ختام المؤتمر تم تسليم شهادات تقدير لكل المشاركين بيد نيافة الأنبا رافائيل.

ويقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية دبلوما متخصصة في العلوم اللاهوتية لمدة عامين دراسيين.