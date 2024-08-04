شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للطلاب الخريجين: التخرج ليس النهاية وإنما رحلة مختلفة مع الحياة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى حفل كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخرج طلاب العام الدراسي 2023- 2024 والذى أقيم برعاية الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى والقائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والسفير الأردنى بالقاهرة أمجد العضايلة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها للمشاركة فى هذا الحدث المتميز لتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث حرصت على مشاركة الطلاب فرحتهم وتوجيه التهنئة لهم. معربة عن فخرها كونها من أسرة الوالد والأخ أطباء، مؤكدة أنها تعلمت منهما التضحية بكثير من أوقاتنا من أجل إنقاذ حياة الإنسان، قائلة "إننى سعيت إلى تطبيق ذلك المبدأ فى مجال البيئة فمن جد وجد".

كما قدمت وزيرة البيئة، تحية شكر وإجلال وتقدير لأولياء الأمور الطلاب الخريجين بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمية.

كما حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على توجيه عدد من النصائح للطلاب الخربجين قائلة "إن التخرج لا يعنى انتهاء الاختبارات بل سوف تتعرض لامتحانات وتحديات أخرى كثيرة وربما تكون قاسية، وعليكم بالاجتهاد"، والعمل بمبدأ أكون أو لا أكون، موجهة النصح للطلاب للعمل على خدمة وطنهم بإخلاص إيمانا بقوله تعالى "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".

وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومنحها درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على جهودها المتميزة فى مجال العمل البيئى.

جدير بالذكر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعد مؤسسة تعليمية كبرى، وتهدف الى التدريس الأكاديمي العالي الجودة والبحث والخدمة العامة لبناء قدرات الطلاب الفرديين ومساعدتهم على تطوير التفكير المستنير والنقدي والتفاهم والقدرة على التصرف ،وتركز أنشطة الجامعة بشكل أساسي على الأبحاث للمشاركة في تقدم الجيل للمعرفة وإعداد العلماء الناضجين ،وتدرك الجامعة أن البحث العلمي أمر حتمي لتحقيق النجاح في أي قطاع ، وقد جمعت العديد من الباحثين البارزين وكذلك المعدات الحديثة التي يمكن أن تستمر من خلال نوع من البحوث اللازمة لصالح المجتمع أكثر.وتمثل الجامعة التزامًا إنسانيًا بتحسين العالم على مستوى دولي ، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال استكشاف أفكار جديدة وإعداد طلابها كمواطنين متميزين.