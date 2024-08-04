شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مراجعة وتجميع النتيجة قبل اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العمل على مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024 وتحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة على أن العمل يتم فى إحدى الأماكن المجهزة حيث أن هناك فريقا من التطوير التكنولوجى يقوم بتجميع النتيجة بشكل نهائى وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، موضحة أن هناك سرية تامة ودقة فى أعمال المراجعة والتجميع كما أنه يتم وضع النتيجة على cd، لتسليمها إلى الخليج 365 بعد حصوله على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

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ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.



