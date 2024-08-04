شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسيوط يترأس احتفال النذور الدائمة واليوبيل الفضى الرهبانى لراهبات قلب يسوع المصريات والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، أمس، قداس احتفال النذور الدائمة، واليوبيل الفضي الرهباني لراهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وشارك في الصلاة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

وشارك أيضًا المونسينيور جوزيف فورو، مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نيابةً عن سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأم ماري نادية سعيد، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي كلمته، رحب الأنبا دانيال بالآباء المطارنة، مقدمًا التهنئة للأخوات الراهبات المحتفى بهن، مشيدًا بعائلاتهن، اللواتي قدموا لهن كل المساعدات، من أجل تكريسهن، مؤكدًا مطران إيبارشية أسيوط مدى احتياج كنيستنا لدعوات كتيرة.

وألقى الأنبا عمانوئيل عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الحياة المكرسة من أجل سموات جديدة وأرض جديدة"، بحسب سفر الرؤيا، الإصحاح السابع، العدد الأول. نحن مدعوات كل يوم. لنجدد نذورنا ونمتلىء من نعمة الله، حتى لا يعوقنا أي شىء عن السير تجاه هذه السموات الجديدة، والأرض الجديدة.