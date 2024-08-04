شكرا لقرائتكم خبر عن مطران طيبة للأقباط الكاثوليك يشيد بالدور الوطنى للشرطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء محمد شرباش، لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد.

ورافق المطران خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من أسرة الإيبارشية، حيث عبر نيافة الأنبا عمانوئيل، باسم كل أسرة الإيبارشية عن خالص التهاني، وأصدق الأمنيات بالمنصب المستحق، داعيًا لسيادة اللواء بالتوفيق، مشيدًا بالدور الوطني الأصيل والشجاع لرجال الشرطة، في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب اللواء عن امتنانه وتقديره، لهذه الزيارة، وأيضًا عن تقديره للكنيسة الكاثوليكية بالمنطقة، وفي كافة ربوع مصر، لما تقدمه من عمل خدمي مميز، خاصة فى المجال التربوي والتعليمي والاجتماعي والصحي.