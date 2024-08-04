شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتى يحتاج للعمل الجاد والالتزام بأدوات النقد والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية اللاهوت الخمسينية للعهد الجديد، وذلك بقاعة ديلز بمدرسة رمسيس للبنات، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس ديفيد عياد، رئيس كنائس الله ليوم الخمسين تحت اللجنة الملية للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس موريس عزيز، نائب الرئيس والقس إسحق عزارى نائب الرئيس، والدكتور الشيخ عياد فايز، مدير كلية اللاهوت الخمسينية للعهد الجديد، والدكتور رمزي عدلي، نائب مدير الكلية، والدكتور القس وائل صلاح، العميد الأكاديمي للكلية، وعدد من قسوس المجمع الخمسيني من الولايات المتحدة الأمريكية، وقيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي جميع الطلاب المتخرجين من المصريين والسودانيين، مرحبًا بالضيوف السودانيين المقيمين بيننا ووسطنا في بلادنا مصر، متمنيًا لهم خدمة مؤثرة للكنيسة والمجتمع، وقال في كلمته خلال الاحتفال: "إن التعليم اللاهوتي يحتاج إلى العمل الجاد والالتزام بأدوات النقد والتحليل العلمي، ونحن نمتلك نصًّا عظيمًا وفريدًا موحى به، وما يميزه هو وحدة وصدق الموضوع رغم تعدد الكتّاب وتنوع اللغات وتعدد الثقافات"، مضيفًا: "علينا أن نعلم جيدًا أن التعليم اللاهوتي المتميز يستهدف فهم وقراءة الواقع وتحدياته، والوصول إلى جذور المشكلات وذلك لبناء الكنيسة ومساعدة الناس".

وفي نفس السياق، استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس ديفيد عياد وقيادات الكنائس والكلية وعدد من قساوسة من الولايات المتحدة الأمريكية.