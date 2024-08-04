شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك فى حفل تخرج طلاب معهد جبال النوبة للكتاب المقدس والان مع تفاصيل الخبر

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فى تخريج دفعة جديدة من معهد جبال النوبة لدراسات الكتاب المقدس التابع لكلية اللاهوت الأسقفية والمختص بخدمة السودانيين، إذ تسلم 22 طالبًا شهادات التخرج، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.

وافتتح رئيس الأساقفة حفل التخرج مصليًا من أجل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتكريس حياتهم لخدمة الله، وأن يعطيهم القدرة والحكمة في خدمة المجتمع، ويبارك جهودهم ويمنحهم الروح القدس ثمارهُ ويستخدمهم لبناء ملكوت الله.

وهنأ رئيس الأساقفة الخريجين الجُدد متمنيًا لهم مستقبلًا زاهرًا مليئًا بالنجاح والإنجازات، بالإضافة إلى شكرهُ لكل من ساهم في نجاح هذا العام الدراسي، مؤكدًا على أهمية دور المعهد في بناء أجيال جديدة من القادة الروحيين.

وتحدث القس الدكتور ياسر كوكو، مساعد المطران في الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، في عظته قائلًا: أن الله يدعونا دعوة شخصية لنتبعه ونكون تلاميذه، كما ذُكر في إنجيل مرقس، "وَفِيمَا هُوَ مُجْتَازٌ رَأَى لاَوِيَ بْنَ حَلْفَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، فَقَالَ لَهُ: «اتْبَعْنِي». فَقَامَ وَتَبِعَهُ.(إنجيل مرقس14:2)"، مضيفًا: إن رحلة التّلمذة لا تنتهي اليوم ولكنها مستمرة مدى الحياة، فهي رحلة مليئة بالصعاب ولكنها تشكلنا وتوجهنا نحو طريق الله.

وألقى ماثيو إسرائيل يوحنا، الممثل عن طلاب المعهد، كلمة شكر لكل أعضاء هيئة التدريس الذين ساعدوهم في رحلتهم، كما تحدث عن حضور الله الذي ارشدهم في أوقات كثيرة مليئة بالصعاب، فيما شكل رؤيتهم في دراسة الكتاب المقدس بشكل أعمق.