شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة: رقمنة الخدمات القنصلية للتسهيل على المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التوجه القائم فتح مزيدا من الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، فمن باب أولى مساهمتكم فى هذا الملف، فالوطن يدعوكم للمشاركة فى عملية التنمية وتتحقق المكاسب لأبناء الوطن فى الخارج والدولية المصرية.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية، أنه سيتم رقمنه الخدمات القنصلية لتسهيل تقديم الخدمات المصريين بالخارج

وتابع : نسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة لأبناء المصريين فى الخارج فى كافة المجالات وهذا هو ما يرتكز عليه برنامج الحكومة تعزيز أواصر التعاون والترابط وتعزيز مصالح المصريين فى الخارج .



وأضاف : تم حل مشكلة كبيرة للمصريين بالخارج وهى شحن الجثامين والدولة تتكفل بكافة إجراءات شحن الجثامين للمتعثرين وهذا تكليف للسفارات وهذا أمر تقوم به الدولة رعاية كاملة لأبناء المصريين بالخارج .

واختتم : عشتم وعاشت مصر بكل أبناءها فى الداخل والخارج .

ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

النسخة الخامسة من المؤتمر تتضمن 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.