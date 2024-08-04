إخلاء سبيل إسلام البحيري بعد معارضته على الأحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أخلت نيابة أكتوبر أول، سبيل إسلام البحيري بعد معارضته على حكم صادر ضده بقضية شيك بدون رصيد.

حضر " البحيري" صباح اليوم إلى سراي النيابة، حيث عارض على الحكم الصادر ضده، وقررت النيابة إخلاء سبيله من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

فيما أكد مصدر، أن هناك قضايا أخرى (شيكات بدون رصيد)، من المقرر أن يقوم المتهم بعمل معارضة على الأحكام الصادرة بشأنها، ومن ثمّ تنفيذ قرارات إخلاء سبيله.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على إسلام البحيري، أمس السبت، لصدور أحكام غيابية ضده بقضايا شيكات بدون رصيد.