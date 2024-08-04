"الجنايات" تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية "خلية داعش سوريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة "عبد الرحمن. م."، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، المتهم الثاني بأمر الإحالة واسمه الحركي "عبودي" في إعادة محاكمة بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية"

كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الالتحاق بجماعة مسلحة يتبع مقرها خارج البلاد.

كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه على قائمة الإرهابيين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة في قرار الاحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو تعذر حصوله على تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.