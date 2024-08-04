قرار من القضاء بشأن محاكمة معتز مطر وزوبع وأخرين بتهمة تمويل الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة حمزة زوبع، ومعتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر و14 آخرين، في اتهامهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب"، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت، ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، وأحمد حسن.

ووجهت النيابة للمتهمين 11 محبوس، 7 هاربين اتهامات الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.